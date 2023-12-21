Meksika Vatandaşı Orhangazi'de Müslüman Oldu
Meksika vatandaşı Edith Marin Bartolo, Orhangazi Müftülüğü'nde düzenlenen ihtida töreniyle Müslüman oldu. Bartolo, Müftülüğe başvurarak İslam dinini seçtiğini ve Müslüman olmak istediğini belirtti. İhtida töreninde Orhangazi Müftüsü Yasin Yıldız rehberliğinde kelime-i şehadet getiren Bartolo'ya Kur'an-ı Kerim hediye edildi.
Meksika vatandaşı Edith Marin Bartolo, Orhangazi Müftülüğü'nde düzenlenen ihtida töreniyle Müslüman oldu.
Bir süre önce evlenerek Orhangazi'ye yerleşen Bartolo, Müftülüğe başvurarak, kendi isteğiyle İslam dinini seçip Müslüman olmak istediğini söyledi.
Bartolo,Müftülükte gerçekleştirilen ihtida töreninde, Orhangazi Müftüsü Yasin Yıldız rehberliğinde kelimeişehadet getirerek Müslüman oldu.
Yıldız, Bartolo'ya Kur'an-ı Kerim hediye etti.