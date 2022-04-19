Meksika'nın Vasconcelos Kütüphanesi'nden Bir Kare

MEXİCO CİTY, 19 Nisan (Xinhua) -- Meksika'nın başkenti Mexico City'deki Vasconcelos Kütüphanesi'nde bulunan bir gri balina iskeleti, 18 Nisan 2022. 2006'da açılan ve adını Meksikalı politikacı Jose Vasconcelos'tan alan Vasconcelos Kütüphanesi, Meksika'daki en büyük kütüphanelerden biri. (Fotoğraf: Xin Yuewei/Xinhua)

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