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Meksika Devlet Başkanı: ABD'nin Küba'ya Uyguladığı Ablukaya Karşıyız

Meksika Devlet Başkanı: ABD'nin Küba'ya Uyguladığı Ablukaya Karşıyız
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Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ABD'nin Küba'ya uyguladığı ablukaya karşı olduklarını belirterek, Trump ile görüşmesinde yaptırımların hafifletilmesi çağrısında bulundu.

MEKSİKO, 18 Haziran (Xinhua) -- Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ABD'nin Küba'ya onlarca yıldır uyguladığı ablukaya karşı olduklarını söyledi.

Sheinbaum çarşamba günkü basın toplantısında, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde Küba'ya yönelik yaptırımların hafifletilmesi çağrısında bulunduğunu belirtti.

"Küba'nın ekonomisini dışa açmak için önemli çabalar göstermiş olması dikkate alınması gereken bir husustur"

Meksika'nın tarih boyunca bu tür yaptırımlara karşı çıktığını hatırlatan Sheinbaum, bu tutumlarının temelinde köklü dış politika gelenekleri ve ulusal egemenliğe saygı ilkesinin bulunduğunu ifade etti.

"Küba'nın kendi kaderini tayin etme hakkını ve Küba halkının cezalandırılmaması gerektiğini her zaman savunacağız" diyen Sheinbaum, Meksika ile Küba arasında köklü bir dayanışma olduğunu bir kez daha vurguladı.

Kaynak: Xinhua
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