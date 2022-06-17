Meksika'da kamyon kasasında 366 düzensiz göçmen bulundu - Haberler

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Meksika'da kamyon kasasında 366 düzensiz göçmen bulundu

AA - Sümeyye Dilara Dinçer - Güncel
Meksika'da kamyon kasasında 366 düzensiz göçmen bulundu

MEXICO Meksika'da, park halindeki bir kamyon kasasında 16 ülkeden 366 düzensiz göçmen bulundu.

MEXICO Meksika'da, park halindeki bir kamyon kasasında 16 ülkeden 366 düzensiz göçmen bulundu.

Ulusal Göçmenlik Enstitüsünce yapılan açıklamada, ülkenin Guatemala sınırındaki Chiapas eyaletinde, yol kenarında park halinde bir kamyon bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, kamyonda aralarında Bangladeş, Hindistan, Nepal, Yemen, Özbekistan ve Güney Afrika uyrukluların da yer aldığı 366 göçmene rastlandığı bildirildi.

Küba, Bolivya, Peru, Ekvador, Nikaragua, El Salvador, Venezuela, Dominik, Guatemala ve Honduras'tan göçmenlerin de kamyonda bulunduğu kaydedildi.

AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Güncel

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