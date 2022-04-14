Meksika'da "Atlas Ocean Data" sergisi
AA - Luis Vargas - Güncel
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"Atlas Ocean Data" sergisinden detaylar Ziyaretçilerin ilgisi Kuzey Atlantik Okyanusu ve Biskay Körfezi'nden toplanan milyonlarca veriyle oluşturulan Ouchhh stüdyonun "Atlas Ocean Data" sergisi başkent Meksiko'da ziyaretçilerin ilgisini çekti.
"Atlas Ocean Data" sergisinden detaylar
Ziyaretçilerin ilgisi Kuzey Atlantik Okyanusu ve Biskay Körfezi'nden toplanan milyonlarca veriyle oluşturulan Ouchhh stüdyonun "Atlas Ocean Data" sergisi başkent Meksiko'da ziyaretçilerin ilgisini çekti.