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Meksika'da Anneler Günü Çiçeklerle Kutlandı

Meksika'da Anneler Günü Çiçeklerle Kutlandı

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MEKSİKO, 10 Mayıs (Xinhua) -- Meksika'nın başkenti Meksiko'da bir çiçek satıcısı, ülke genelinde 10 Mayıs'ta kutlanan Anneler Günü için hazırlanan çiçekleri sergiliyor, 9 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Francisco Canedo/Xinhua)

MEKSİKO, 10 Mayıs (Xinhua) -- Meksika'nın başkenti Meksiko'da bir çiçek satıcısı, ülke genelinde 10 Mayıs'ta kutlanan Anneler Günü için hazırlanan çiçekleri sergiliyor, 9 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Francisco Canedo/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Anneler Günü Meksiko Sonora Güncel Haberler

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