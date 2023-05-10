Meksika'da Anneler Günü Çiçeklerle Kutlandı
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MEKSİKO, 10 Mayıs (Xinhua) -- Meksika'nın başkenti Meksiko'da bir çiçek satıcısı, ülke genelinde 10 Mayıs'ta kutlanan Anneler Günü için hazırlanan çiçekleri sergiliyor, 9 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Francisco Canedo/Xinhua)
MEKSİKO, 10 Mayıs (Xinhua) -- Meksika'nın başkenti Meksiko'da bir çiçek satıcısı, ülke genelinde 10 Mayıs'ta kutlanan Anneler Günü için hazırlanan çiçekleri sergiliyor, 9 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Francisco Canedo/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel