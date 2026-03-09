Haberler

Mehmet Şimşek: "Vadeli Petrol Piyasalarındaki Fiyatlamalar Mevcut Hareketin Geçici Olabileceğine İşaret Ediyor"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Küresel belirsizliklerin yüksek seyrettiği ve enerji fiyatlarında sert dalgalanmaların yaşandığı bir dönemden geçiyoruz. Geçmiş tecrübeler bu tür şokların kalıcı olmadığını gösteriyor. Vadeli petrol piyasalarındaki fiyatlamalar da mevcut hareketin geçici olabileceğine işaret ediyor. Temelleri güçlü olan ekonomiler hızla dengelenme ve toparlanma kapasitesine sahiptir. Ekonomi yönetimi olarak gelişmeleri yakından takip ediyor ve gerekli tedbirleri alıyoruz. Vatandaşlarımızın, yatırımcıların ve firmalarımızın bu süreci rasyonel bir şekilde değerlendirmesi önem arz ediyor."

Kaynak: ANKA
