Mehmet Öz, CMS Başkanlığına Resmen Göreve Başladı

(ANKARA) - Türk kökenli ABD'li doktor Mehmet Öz, ABD Başkanı Donald Trump tarafından atandığı Medicare ve Medicaid Hizmetleri Merkezleri (CMS) başkanlığı görevine yemin ederek resmen başladı. CMS, ABD'de düşük gelirli bireyler ve yaşlılar için devlet destekli sağlık sigortası hizmetlerini yöneten kurum olarak biliniyor.

ABD'li Türk doktor Mehmet Öz, düşük gelirli bireyler ve aileler için sunulan bu federal sağlık sigortası programının başına geçmeden önce, geçen ay Senato'dan da onay almıştı.

Beyaz Saray'da düzenlenen yemin töreninde ABD Başkanı Donald Trump, Öz'ü "ülkemizin en yetenekli ve en sevilen sağlık uzmanlarından biri" olarak tanımladı. Trump, Öz'ün "Medicare'i yaşlılar için Medicaid'i ise ihtiyaç sahipleri için güçlendirmek adına yorulmadan çalışacağını" ifade etti ve sigortalarda "Herhangi bir kesinti olmayacak" dedi.

Doktor Öz, törende yaptığı konuşmada, Trump'a teşekkür ederek, kendisine "Amerika'yı yeniden sağlıklı hale getirme" fırsatı verildiği için teşekkür etti.

Geçen ay Senato'daki onay oturumunda Öz, özellikle Medicaid ve Medicare programlarında olası bütçe kesintilerine ilişkin yoğun eleştirilerle karşılaşmıştı. Öz, yeni görevinde önceliğinin bu sistemlerdeki "yolsuzluk, israf ve suistimallerle mücadele olacağını" belirterek, "Savunmasız Amerikalılardan çalan kötü niyetli kişilere karşı hızla harekete geçeceğim" ifadesini kullanmıştı.