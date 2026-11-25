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Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Genel Direktörlüğüne aday gösterdiği Cumhurbaşkanlığı Tarım ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi Mehdi Eker, FAO'yu verimlilik, tutarlılık ve hesap verebilirlik temeline dayanan bir yönetim anlayışıyla hizmet eder hale getirme taahhüdünde bulunduğunu ve en öncelikli stratejik hedefinin ise gıda güvensizliğiyle mücadelede FAO'yu kilit bir aktör olarak konumlandırmak olduğunu söyledi.

Genel merkezi İtalya'nın başkenti Roma'da bulunan BM kuruluşu FAO'nun genel direktörlüğü için aday olan Eker, adaylık kapsamındaki çalışmalarını sürdürüyor.

Eker, bu çerçevede bugün Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen ile büyükelçilikte, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi ve gözlemcisi ülkelerin Roma'da FAO'ya da akredite büyükelçilerini ve kordiplomatik temsilcilerini çalışma kahvaltısında ağırladı. Etkinliğe Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Prof. Dr. Fahrettin Altun da katıldı.

Etkinliğin başında konuşma yapan Büyükelçi Çomoğlu Ülgen, bugün burada Mehdi Eker'in FAO Genel Direktörlüğüne adaylığı için bir araya geldiklerini belirterek "Kendisi, bugün sadece bir günlüğüne Roma'ya gelerek, bu görevin bir İslam ülkesi tarafından üstlenilmesi arzusunu dile getirmek istedi." dedi.

Konuklarına bu davete teşrif ettikleri için teşekkür eden Çomoğlu Ülgen, "Yakın zamanda Bağdat'ta kabul edilen İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi bildirisi bizi fazlasıyla cesaretlendirdi. Zira bu bildiri, üye devletlere Dr. Mehdi Eker'in FAO Genel Direktörlüğü adaylığını desteklemeleri çağrısında bulunuyor." diye konuştu.

Mehdi Eker de büyükelçilere hitaben yaptığı konuşmada, konuklarına FAO Genel Direktörlüğü için adaylık vizyon belgesinin detaylarını anlattı.

Eker, adaylığının açıklanmasının ardından geçen 10 aylık sürede yaklaşık 100 ülkeden pek çok kişiyle, büyükelçilerle ve bakanlarla bir araya gelme fırsatı bulduğunu aktarırken, "Bu istişareler boyunca duyduklarımdan, öğrendiklerimden ve gözlemlerimden yola çıkarak, bugün sizlere sunduğum vizyon belgesini hazırladım." ifadelerini kullandı.

FAO'nun zorlu bir dönemden geçtiğini belirten Eker, "FAO'yu, verimlilik, tutarlılık ve hesap verebilirlik temeline dayanan bir yönetim anlayışıyla amacına tam olarak hizmet eder hale getirme taahhüdünde bulunuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Eker, Roma merkezli diğer kuruluşlar ve daha geniş BM sistemiyle ortak operasyonel çabaları genişletme hedefini paylaşırken, kurum içi yapıları ve dış ortaklıkları uyumlu hale getirecek "tek FAO" yaklaşımını benimseyeceğini kaydetti.

Eker'in en öncelikli hedefi

FAO Genel Direktörlüğüne yönelik adaylığının stratejik hedef ve sonuçlarını 6 maddede sıralayan Eker, "İlk ve en öncelikli stratejik hedefim, tedarik zincirlerinde aksamalara yol açan jeopolitik çatışmaların daha da derinleştirdiği gıda güvensizliğiyle mücadeleye yönelik uluslararası çabalarda FAO'yu kilit bir aktör olarak konumlandırmak olacaktır. Küresel gıda güvensizliği, uluslararası gündemin en üst sıralarına yerleşmiştir." dedi.

Mehdi Eker, "Benim liderliğim altında, FAO'nun bilgi birikimi ve standartları sadece küresel ölçütler belirlemek veya dünyanın tarım ve gıda sorunlarını ölçmekle kalmayacak, aynı zamanda her ülkeye bu sorunların üstesinden gelmek için gerekli araçları sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Eker, çiftçi nüfusunun hızla yaşlandığına dikkati çekerek, aile çiftçiliğini ve tarımsal üretime katkıda bulunan gençleri ve kadınları desteklemenin öncelikleri arasında yer aldığını aktardı.

Öngörülebilir, esnek ve çeşitlendirilmiş finansmanlar yoluyla mali sürdürülebilirliğin sağlanmasını da hedefleri arasında sayan Eker, ayrıca tarım ve gıda sistemlerinde iklim değişikliği, tarım ürünlerinde görülen hastalıklar, su kıtlığı gibi sınamalara birleşik bir yanıt verilmesi gerekliliğini de hedefleri arasında saydı.

Eker, gıda kaybı ve israfının azaltılması konusunun kendi döneminin en öncelikli konularından olacağını dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu çalkantılı dönemde kuruma yol gösterecek, kanıtlanmış başarı geçmişine sahip bir lidere ihtiyaç duymaktadır. FAO üyesi devletlere kurumsal mükemmeliyet, teknik uzmanlık ve jeopolitik öngörüye dayalı, yetkin bir yönetim anlayışı vadediyorum. Ancak hep birlikte, hizmet ettiği çiftçiler kadar dirençli bir FAO inşa edebiliriz."

Kaynak: AA