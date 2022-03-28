Mayın tarama gemisi "TCG Amasra" İğneada açıklarında mayın aramaya devam edecek - Haberler

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Mayın tarama gemisi "TCG Amasra" İğneada açıklarında mayın aramaya devam edecek

AA - Özgün Tiran - Güncel
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Mayın tarama gemisi

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait "TCG Amasra" mayın tarama gemisi Karadeniz'e sahili bulunan Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada açıklarında mayın arama faaliyetlerini sürdürecek.

AMASRA, BARTIN (AA) - Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait "TCG Amasra" mayın tarama gemisi Karadeniz'e sahili bulunan Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada açıklarında mayın arama faaliyetlerini sürdürecek.

Bugünkü arama faaliyetlerini tamamlayan tarama gemisi, yoğun sisin etkili olduğu bölgede yardımcı botun yön göstermesi ile İğneada Limanı'na yanaştı.

Halatlar yardımı ile limana bağlanan geminin bölgede mayın arama faaliyetlerine yarın devam edeceği belirtildi.

Sabah saatlerinde İğneada açıklarında görülen mayın, Sualtı Savunma (SAS) timlerince etkisiz hale getirilmiş, arama için bölgeye "TCG Amasra" mayın tarama gemisi sevk edilmişti.

Mayın tarama gemisi TCG Amasra İğneada açıklarında mayın aramaya devam edecek

Mayın tarama gemisi TCG Amasra İğneada açıklarında mayın aramaya devam edecek

Mayın tarama gemisi TCG Amasra İğneada açıklarında mayın aramaya devam edecek

Mayın tarama gemisi TCG Amasra İğneada açıklarında mayın aramaya devam edecek

AA / Özgün Tiran - Güncel

Kırklareli, Karadeniz, Amasra, Mayın, Güncel, Haberler

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