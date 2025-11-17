Maydonoz Döner Davasında 70 Sanığa Yargılama

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (TMSF) kayyum olarak atandığı Maydonoz Döner zincirine yönelik soruşturma kapsamında 70 sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından yargılandığı davanın duruşması yarına ertelendi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince Marmara Cezaevi'nin karşısındaki salonda yapılan duruşmaya bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Tutuklu sanık Ahmet Terzi savunmasında, 9 aydır suçsuz yere tutuklu olduğunu savunarak, davaya konu olan para transferlerini kendisinin yaptığını söyledi.

İddianamede hazırlanırken yanlış kişilerin dinlendiğini ve yaptığı her hareketin FETÖ'ye bağlanmaya çalışıldığını iddia eden Terzi, "Ben yıllar önce işimden ihraç oldum. Geçmişime çizgi çektim. 2019 yılında cezaevine girdim. İlk duruşmada tahliye oldum. Önceden devletten maaş alıyordum. Artık ben maaş vermek istiyorum. 2018 yılında Maydonoz Döner kuruluyor. 2020 yılında Maltepe'de bir şubesini açtım. İşimi büyütmek istiyordum. 2022 yılında işletmesi kolay olduğu için Cevizli Şubesini devraldım. Hangi fabrikalardan mal aldığımız belli. FETÖ'yle bağlantısı var mı araştırılsın." ifadelerini kullandı.

Tutuklu sanık Aykut Böle savunmasında, Maydonoz Döner'i sosyal medya üzerinden görerek iletişime geçtiğini, yatırım yapmaya karar vererek franchise sürecini başlattıklarını ve KOSGEB üzerinden kredi çektiği için eşinin hesabından transferleri gerçekleştirdiğini anlattı.

Yaptığı işlemlerin tamamının ticari olduğunu savunan Böle, şirketi arkadaşı şüpheli Harun Demirtaş üzerine açtıklarını ve gayri resmi durumları olduğunu, ancak kötü niyetleri ve gizli saklı bir durumları olmadığını, operasyondan önce Maydonoz Döner şubesini devrettiklerini, bir bağlantılarının bulunmadığını savundu.

Tutuklu sanık Bedirhan Kaya, terör örgütüyle bir bağlantısı olmadığını öne sürerek, ailesinin yaptığı iş battığı için hesaplarının hacizli olduğunu söyledi.

Ailesinde sadece kendi hesabında haciz bulunmadığı için Maydonoz Döner açmak isteyen ailesinin kendi hesabını kullandığı savunan Kaya, banka hesaplarını ağabeyinin kullandığını, hesaplarında işlem yapabilmesi için vekalet verdiğini ve işlemlerin hiçbirini kendisinin yapmadığı ileri sürdü.

Kaya, bir süre sonra ailesinin dükkanı devrettiğini, örgütsel bir faaliyet yapıldığını bilmediklerini, vatanını ve milletini seven bir genç olduğunu savundu.

Tutuklu sanık Bedrettin Taşiyan, hayatının hiçbir aşamasında FETÖ'yle alakasının olmadığını savunarak, tüm yatırımlarının eğitim sektöründe olduğunu, bayilikle çalışan bir sürü firmayla görüştüğünü ve bir fuarda da Maydonoz Döner için konuştuğunu anlattı.

Hazırda iş yeri olmadığı için bir girişimde bulunmadığını belirten Taşiyan, "İş yerimin karşısında bir dükkan boşalınca dükkanı kendi adıma kiraladım. İşletmeye başladım. Bir süre sonra gıda sektöründe mesailerin çok zaman aldığını gördüm. Serdal Bildek'e noter yoluyla devrettim. Para transferleri devretmeden önceki kendi işlettiğim döneme dair ödemelerdir. Bunun dışında bir ödeme yoktur. Gayri resmi olmayı kabul etmiyorum. Ben FETÖ okullarına gitmedim. Derneklerine üye olmadım." savunmasını yaptı.

Tutuklu sanık Halil Tekkeşin, iddianamede kendisinin Maydonoz Döner Esenler Şubesi'nin gayri resmi ortağı olduğu ve şubenin ortağı olan sanık Fatih Yılmaz'ın kendisine para gönderdiğinin tespit edildiğini belirterek, bunun doğru olmadığını, kendisinin İstanbul'da resmi ya da gayri resmi bir ortaklığı bulunmadığını savundu.

Denizli'de bulunan Maydonoz Döner'in resmi ortaklarından biri olduğunu ifade eden Tekkeşin, "İddianamede sanki Fatih Yılmaz Esenler'den bir kar elde ediyor, o gönderiliyormuş gibi anlatılmış. Ben ona gönderiyorum. Fatih, Denizli'de resmi ortak o yüzden para gönderdim. Yüzde 25'lik kar payı var. Dekontların hiçbirinde bağış kelimesi yoktur." beyanında bulundu.

Duruşma, sanıkların savunmalarının alınmasına devam edilmek üzere yarına ertelendi.