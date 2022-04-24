Mavi Marmara şehidi İbrahim Bilgen anısına iftar programı düzenlendi - Haberler

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Mavi Marmara şehidi İbrahim Bilgen anısına iftar programı düzenlendi

AA - Recep Çelik - Güncel
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Siirt'te, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Mavi Marmara gemisine düzenlenen saldırıda şehit olan İbrahim Bilgen anısına iftar programı gerçekleştirdi.

Siirt'te, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Mavi Marmara gemisine düzenlenen saldırıda şehit olan İbrahim Bilgen anısına iftar programı gerçekleştirdi.

Sancaklar Ortaokulu bahçesinde düzenlenen programa, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

İbrahim Bilgen'in oğlu İHH gönüllüsü Yusuf Bilgen, babasının anısına düzenlenen ve geleneksel hale getirilen iftar programına yoğun bir katılım yaşandığını belirtti.

AA / Recep Çelik - Güncel

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