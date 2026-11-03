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MASTOB Başkanı Süral, Manavgat'ın vergi gücüyle il olmayı hak ettiğini savundu

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MASTOB Başkanı Süral, Manavgat'ın vergi gücüyle il olmayı hak ettiğini savundu
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MASTOB Başkanı Zafer Süral, Manavgat'ın vergi gücü, turizm ve tarım potansiyeliyle il olmayı hak ettiğini belirtti. Süral, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin '100 İl, 1000 İlçe' projesini kıymetli bulduklarını, 2025'te 22 milyar lirayı aşan vergi tahsilatıyla öne çıktığını aktardı.

Manavgat Turistik Otelciler Birliği (MASTOB) Başkanı Zafer Süral, Manavgat'ın ekonomik gücü, turizm potansiyeli, tarımsal üretimi ve coğrafi özellikleriyle il olmayı hak ettiğini ifade etti.

Süral, yaptığı yazılı açıklamada, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gündeme getirdiği "100 İl, 1000 İlçe" projesini kıymetli bulduklarını ifade etti.

Manavgat'ın yalnızca Antalya'nın değil, Türkiye'nin de önemli ekonomik merkezlerinden biri olduğunu vurgulayan Süral, ilçenin 2025 yılında 22 milyar lirayı aşan vergi tahsilatı gerçekleştirdiğini bildirdi.

İlçenin yüzde 91'lik vergi tahsilat oranıyla ülke ortalamasının üzerine çıktığını aktaran Süral, Antalya'da en fazla kurumlar vergisi ödeyen ilk 100 şirketin 27'sinin Manavgat'ta faaliyet gösterdiğini kaydetti.

Manavgat'ın turizmdeki konumuna da dikkati çeken Süral, ilçenin yıllık 33 milyonun üzerindeki geceleme sayısıyla Antalya ilçeleri arasında ilk sırada yer aldığını belirtti.

Dünya çapında tanınan Side destinasyonunun konaklama kapasitesi ve sağladığı istihdamla ülke ekonomisine önemli katkı sunduğunu ifade eden Süral, turizmin yanı sıra tarım ve ticaretin de ilçenin ekonomik gücünü desteklediğini bildirdi.

Manavgat'ın yaklaşık 2 bin 283 kilometrekarelik yüzölçümüne sahip olduğunu aktaran Süral, ilçenin geniş ovaları ve verimli tarım arazilerinin planlı büyüme ve yeni yatırımlar açısından önemli avantajlar sunduğunu kaydetti.

İl olma talebinin başka ilçelerle rekabet amacı taşımadığını vurgulayan Süral, "Bizim talebimiz başka bir ilçeyle rekabet etmek değil, Manavgat'ın ülkemize sağladığı katkının ve gelecekteki potansiyelinin hak ettiği değeri görmesidir." ifadelerini kullandı.

İl olma değerlendirmelerinde yalnızca nüfus kriterinin esas alınmaması gerektiğini savunan Süral, vergi gücü, turizm kapasitesi, tarımsal üretim, coğrafi yapı ve gelecekteki büyüme imkanlarının da dikkate alınması gerektiğini belirtti.

Kaynak: AA
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