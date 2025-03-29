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Marmaris'te Tefecilik Operasyonu: 8 Kişi Tutuklandı

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Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen tefecilik operasyonunda, aralarında Marmaris Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı'nın da bulunduğu 8 kişi tutuklandı. İran Jandarma Komutanlığı, toplamda 9 şüpheliyi gözaltına alırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen tefecilik operasyonunda, Marmaris Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı'nın da aralarında bulunduğu 8 zanlı tutuklandı.

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Muğla ve Diyarbakır'da gözaltına alınan 9 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan örgütün elebaşı olduğu öne sürülen A.Ş. ile Marmaris Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı M.A'nın da aralarında bulunduğu 8'i, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. 1 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Marmaris'te örgütlü olarak tefecilik suçunu işleyenlere yönelik operasyon kapsamında 25 Mart'ta Diyarbakır ve Muğla'da 8 zanlı gözaltına alınmıştı. Daha sonra yapılan çalışmalarda yakalanan 1 kişiyle birlikte toplam gözaltı sayısı 9 olmuştu.

Kaynak: AA / Sabri Kesen - Güncel
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