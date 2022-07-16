Marmaris'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikleri

Muğla Valisi Orhan Tavlı, Marmaris Atatürk Meydanı'nda düzenlenen programdaki konuşmasında 15 Temmuz'un ülke ve toplum tarihi açısından bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

Türk milletinin 15 Temmuz'da binlerce yıllık tarihinde defalarca yaptığı gibi her türlü zorluğa karşı durduğunu belirten Tavlı, "15 Temmuz, Türk milletinin yeniden var oluşunun destansı bir kahramanlık öyküsüdür. Türk milleti, özgürlük ve bağımsızlığı uğruna kanı, canı pahasına mücadele vermekten asla çekinmemiştir." dedi.

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın o geceki kararlı duruşu ile Türkiye'yi birbirine kenetlediğini kaydetti.

15 Temmuz'da halkın direnişi ve dirilişinin hain FETÖ terör örgütünün tankına, helikopterine ve uçağına karşı galip geldiğini anlatan Gökcan, şöyle konuştu:

"Ülkenin kan gölüne çevrildiği o kara günde FETÖ'cü vatan hainlerinin hedeflerinden biri de Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'dı. Cumhurbaşkanı'mız o gün ailesiyle Marmaris'teydi. Cumhurbaşkanı'mız yaşanan gelişmeleri Marmaris'te kaldığı otelden takip etti. Başbakan ve bakanlar ile görüştü, bilgi aldı, ardından da konakladığı otelin önünde kameraların karşısına geçti. Cumhurbaşkanı'mız, Marmaris'te bu yayını yaptığımız bu noktadan tarihe geçen açıklamalar yaptı. 80 milyon Cumhurbaşkanı'mızdan gelecek mesajlara kilitlenmişti. Terör örgütüne ve kalkışmaya girişenlere meydan okudu. Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan, milletimize birlik ve beraberlik mesajı verdi."

AK Parti İl Başkanı Kadem Mete de milletin 15 Temmuz 2016 gecesi demokrasiye, milli iradeye ve kardeşliğine yapılan haince saldırının karşısına büyük bir inançla dikildiğini söyledi.

MHP İl Başkanı Mehmet Korkmaz, Türk milletinin 15 Temmuz'da yazdığı destanla dünyaya büyük bir ders verdiğini kaydetti.

FETÖ'nün hain darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaldığı otele düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru Nedip Cengiz Eker'in babası Nihat Eker de 15 Temmuz gecesi darbeye kalkışanların, ülkeyi, demokrasiyi ve Cumhuriyet'i ele geçirerek aydınlık günleri ve özgürlüğü yok etmeye çalıştıklarını ama hainlerin emellerine ulaşamadıklarını söyledi.

Programda sancak koşusu sonrasında sporcular, Türk bayrağını Vali Tavlı'ya teslim etti.

Etkinlik sırasında Marmaris Su Sporları Merkezi sporcuları gösteri gerçekleştirdi. Türk bayraklarıyla donatılan ve ışıklandırılan sahil güvenlik botu da Marmaris açıklarında demirledi.

Bodrum ilçesinde de Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği'ndeki etkinlikte 15 Temmuz ile ilgili video gösterimi sunuldu, Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi, protokol konuşmaları yapıldı.

Fethiye ve Milas ilçelerinde de programlara katılan vatandaşlar, Türk bayraklarıyla marşlar söyledi.