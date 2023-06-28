Marmaris Protokolü Bayramlaşma Töreninde Bir Araya Geldi

Marmaris protokolü, Öğretmenevi'nde düzenlenen bayramlaşma töreninde bir araya geldi. Törene Marmaris Kaymakamı, Belediye Başkanı ve diğer protokol üyeleri katıldı. Başkan Mehmet Oktay, sağlıklı ve huzurlu bayramlar diledi.

Marmaris protokolü, Öğretmenevi'nde düzenlenen bayramlaşma töreninde bir araya geldi.

Marmaris Kaymakamlığı tarafından düzenlenen törene, Belediye Başkanı Mehmet Oktay da katıldı.

Törende, Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, Cumhuriyet Başsavcısı Turgay Karabulut, Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral İbrahim Kurtuluş Sevinç, İlçe Jandarma Komutanı J. Yarbay Murat Çam, Emniyet Müdürü Mehmet Vasfi Öztüzün'ün yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Öztürk, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları yetkilileri de hazır bulundu.

Bir bayrama daha kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Başkan Mehmet Oktay, "Marmaris olarak bir kez daha hep birlikte bayram kutlamanın mutluluğunu yaşadık. Sağlıklı, huzurlu nice bayramlar dileğiyle" diye konuştu.