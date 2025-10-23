Haberler

Marmaris, Antalya Turizm Fuarı'nda Tanıtıldı

Marmaris, Antalya Turizm Fuarı'nda Tanıtıldı
Güncelleme:
Bu yıl 7'ncisi gerçekleştirilen Antalya Turizm Fuarı'nda, Muğla'nın Marmaris ilçesi tanıtıldı. Marmaris Ticaret Odası işbirliğiyle kurulan stantta, tur operatörleri ve seyahat acenteleriyle önemli görüşmeler yapıldı.

Bu yıl 7'ncisi gerçekleştirilen Antalya Turizm Fuarı'nda, Muğla'nın Marmaris ilçesinin tanıtımı yapıldı.

Marmaris Ticaret Odası'ndan (MTO) yapılan açıklamaya göre, GMT Fuarcılık tarafından, ANFAŞ Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde "Türk turizminin kalbi Antalya'da yüzde 100 Turizm" sloganıyla gerçekleştirilen fuarda, Marmaris de yer aldı.

MTO üyeleri ve Marmaris Belediyesi işbirliğinde oluşturulan stantta, ilçenin destinasyon tanıtımının yanı sıra sektörün önde gelen tur operatörleri ve seyahat acentelerinin temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştirildi.

Tur operatörlerinin üst düzey yetkilileriyle önemli görüşmeler yapıldığı belirtilen açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

"İngiliz tur operatörü Jet2 Holidays üst düzey yöneticileri Joe Taylor ve Jacob Bramley, Polonyalı tur operatörü Itaka ve Cedok'un Türkiye temsilcisi Traveyo CEO'su Hakan Korkmaz, MTS Globe Genel Müdürü Tanju İçten, Sunweb Türkiye temsilcisi Summer Tour CEO'su Oğuz Selçuk ve Bölge Müdürü Mehmet Perk, Alltours ve On The Beach Türkiye temsilcisi Libero Tours Yöneticileri Can, Yonca ve Yaman Eroğlu, NBK Touristic yöneticileri Recep Yavuz ve Kirazözge Evran, Anex Bölge Müdürü Mustafa Özden, Jolly Tour Ceo'su Mete Vardar, On The Beach Kontrat Müdürü Nigel Robinson, Corendon Airlines Operasyonlar Direktörü Atılay Batu ile bir araya gelerek 2026 turizm sezonu planlaması, tanıtım çalışmaları ile misafir beklenti ve geri bildirimleri üzerine istişarelerde bulunuldu."

Fuar süresince sektör temsilcileriyle bir araya gelinmeye devam edileceğine dikkat çekilen açıklamada, "Dünyanın İncisi Marmaris'imizin tanıtımını sürdürmeye devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Sabri Kesen - Güncel


