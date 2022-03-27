MARMARAY, BİR GÜNDE 580 BİNDEN FAZLA YOLCU TAŞIYARAK REKOR TAZELEDİ

MARMARAY bir günde 580 bin 560 yolcu taşıyarak rekor kırdı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, açıldığı günden bu yana Marmaray'da toplam 670 milyon yolcunun seyahat ettiğine de dikkat çekildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, 5 Kasım 2021'de 567 bin 169 yolcu taşıyarak rekor kıran Marmaray'ın, 24 Mart'ta 580 bin 560 yolcu ile bu rekoru tazelediği belirtildi. Öte yandan günde 1 milyon yolcu taşınmasının hedeflendiği de vurgulandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada; Asrın projesi Marmaray, İstanbul'un kentsel yaşamını sağlıklı olarak sürdürebilmesi, kent sakinlerine çağdaş bir şehir yaşamı sunması ve modern ulaşım hizmeti ile Türkiye'de ve dünyadaki değerini koruyor. Gebze-halkalı banliyö hattının iyileştirilmesi ve demiryolu boğaz tüp geçişi ile Gebze'den Halkalı'ya kesintisiz ulaşım imkanı sunan Marmaray, Asya ve Avrupa kıtasını sadece 4 dakikada birbirine bağlıyor. 2019 yılının Mart ayında ikinci etabın da tamamlanması ile 76,6 kilometre hatta 43 istasyon ile mega kente rahat bir nefes aldırıyor denildi.

Açıklamada, 60,46 metre derinliği ile raylı sistemler tarafından kullanılan dünyanın en derin batırma tüp tüneline sahip Marmaray'ın, Gebze, Pendik, Bostancı, Söğütlüçeşme, Bakırköy ve Halkalı istasyonlarında YHT ve ana hat trenlerine; Yenikapı, Sirkeci, Ayrılık Çeşmesi, Üsküdar ve Söğütlüçeşme gibi yolcu yoğunluğunun yüksek olduğu istasyonlarda da metro, metrobüs, şehir hatları vapurları ve tramvaylarla bağlantı sağladığı kaydedildi.

YOLCULARIN YÜZDE 51'İ AVRUPA YAKASINDAN HAREKET ETTİ

5 Kasım 2021'de 567 bin 169 yolcunun kullandığı Marmaray'da, bir günde taşınan en yüksek yolcu sayısına ulaşıldığı anımsatılan açıklamada, 24 Mart'ta 580 bin 560 yolcu ile bu rekorun tazelendiği duyuruldu. Açıklamada, Gün içinde 292 sefer yapan Marmaray'da, günde 1 milyon yolcuya taşınmasının hedeflendiğine vurgu yapıldı.

TCDD Taşımacılık A.Ş tarafından işletilen Marmaray'da, 670 milyon yolcunun seyahat ettiğinin altı çizilen açıklamada, Marmaray'da yolcu yoğunluğun en çok yaşandığı istasyonların Yenikapı, Üsküdar, Sirkeci, Söğütlüçeşme, Ayrılık Çeşmesi ve Bakırköy olduğu belirlendi. Bu istasyonlar, taşınan yolcuların yüzde 52'sini ağırladı. Yolcuların yüzde 51'inin Avrupa yakası, yüzde 49'unun ise Anadolu yakasından hareket ettiği tespit edildi ifadeleri kullanıldı.