Haberler

Tekirdağ'da deniz ulaşımına lodos engeli

Tekirdağ'da deniz ulaşımına lodos engeli
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ'da etkili olan lodos, deniz ulaşımında aksamalara yol açtı. Hızı zaman zaman 50 km/s'ye ulaşan lodos nedeniyle 9 şilep ve tanker demirlemek zorunda kaldı. Balıkçılar da olumsuz hava koşulları nedeniyle denize açılamıyor.

Marmara Denizi'nde etkili olan lodos nedeniyle Tekirdağ'da deniz ulaşımında aksamalar yaşanıyor.

Hızı zaman zaman saatte 50 kilometreye ulaşan lodos nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 9 şilep ve tanker, Tekirdağ açıklarında demirlemek zorunda kaldı.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle balıkçılar da denize açılamadı.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, balıkçıların lodosun etkisini kaybetmesinin ardından denize çıkacağını söyledi.

Kentte hava sıcaklığı 7 derece ölçülürken, lodosun etkisini 2 gün daha sürdürmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
Trump, Epstein'ın mide bulandıran yeni belgeleriyle ilgili ilk kez konuştu

Trump'a bu fotoğraflar soruldu, bakın ne yanıt verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kentin valisinden isyan: 20 bin eleman lazım, iş bulamıyorum diyen buraya gelsin

"Fabrikalarımız eleman bulamıyor, 20 bin kişi gelsin hemen işe alalım"
Antalya'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Yolcu otobüsü şarampole uçtu! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Hamas'tan son 24 saatte katliam yapan İsrail'e rest

Katliama tepkisiz kalmadılar: Bunun çok ciddi sonuçları olacak
Kızılcık Şerbeti'ndeki yeni Fatih'e tepki yağdı

İzleyiciden tepki yağdı: Temu'dan sipariş ettiğimiz Fatih
Kentin valisinden isyan: 20 bin eleman lazım, iş bulamıyorum diyen buraya gelsin

"Fabrikalarımız eleman bulamıyor, 20 bin kişi gelsin hemen işe alalım"
İngiltere Başbakanı Starmer, eski Prens Andrew'un ABD Kongresi'nde ifade vermesi gerektiğini söyledi

Ülkeyi karıştıran fotoğraflar: Bir an önce kongrede ifade vermeli
Havada büyük panik! Yolcu uçağı Ankara'ya acil iniş yaptı

Havada büyük panik! Yolcu uçağı Ankara'ya acil iniş yaptı