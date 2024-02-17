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Marmara Denizi'nde Batan Kargo Gemisi İçin Arama Kurtarma Çalışmaları Sürüyor

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İmralı Adası'nın güneybatısında su alarak batan 'Batuhan A' adlı kargo gemisinin mürettebatı için başlatılan arama kurtarma çalışmaları üçüncü gününde devam ediyor. Gemiyle ilgili çalışmalarda 705 personel görev alıyor ve deniz kuvvetleri ekipleri enkaza dalış yapmayı planlıyor.

Marmara Denizi'nde, İmralı Adası'nın güneybatısında su alarak batan "Batuhan A" adlı kargo gemisinin 6 kişilik mürettebatı için başlatılan arama kurtarma çalışması üçüncü gününde sürüyor.

Bursa'nın Karacabey ilçesi Kurşunlu Mahallesi açıklarında 51 metre derinlikte denizin tabanına oturduğu görüntüleme cihazlarıyla belirlenen gemiyle ilgili çalışmalarda 705 personel görev alıyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ekiplerinin dün enkaza gerçekleştirmeyi planladığı ancak hava muhalefeti nedeniyle ertelenen dalışın bugün yapılması öngörülüyor.

Hava şartlarının düne göre daha elverişli olduğu bölgedeki kurtarma çalışmalarını, mürettebat yakınları sahilden takip ediyor.

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "15 Şubat Perşembe günü Karacabey kuzeyi 4 mil açığında battığı ihbarı alınan Batuhan A isimli ticari gemide bulunan 6 mürettebatı arama kurtarma çalışmaları üçüncü gününde 705 personelimizle devam etmektedir." ifadesini kullandı.

Balıkesir'in Marmara Adası'ndan 14 Şubat saat 20.30'da Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Roda Limanı'na gitmek üzere 1250 ton mermer tozu yüküyle hareket eden 69 metre uzunluktaki "Batuhan A" adlı kargo gemisi, kötü hava ve deniz şartları nedeniyle 15 Şubat'ta saat 06.20'de Karacabey ilçesi açıklarında batmıştı. "Batuhan A"nın 6 kişilik mürettebatı için çok sayıda kurum ve kuruluş tarafından yürütülen arama kurtarma çalışmalarında, geminin battığı bölgede boş can salı bulunmuştu. Görüntüleme cihazlarıyla yapılan çalışmalarda geminin enkazının 51 metre derinlikte denizin tabanına oturduğu belirlenmişti.

Kaynak: AA / Güncel

Marmara Denizi İmralı Adası Dünya Güncel Haberler

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