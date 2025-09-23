Marella Discovery 2 Kruvaziyeri Alanya'ya Ulaştı

Bahama bayraklı "Marella Discovery 2" isimli kruvaziyer, Antalya'nın Alanya ilçesine geldi.

Bodrum'dan ayrıldıktan sonra rotasını Antalya'ya çeviren 264 metre uzunluğundaki dev yolcu gemisi, sabah saatlerinde Alanya'ya ulaştı.

Alanya Limanı'na yanaştırılan gemide, çoğu İngiliz 1769 yolcu ve 733 personel bulunuyor.

Gümrük işlemlerinin ardından gemiden inen bazı turistler, turlara katılıp ören yerlerini ziyaret etti, bazıları ise ilçe merkezini gezerek alışveriş yaptı.

"Marella Discovery 2", akşam saatlerinde Limasol Limanı'na hareket edecek.