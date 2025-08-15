Mardin Savur'da Gezici Araç Muayene İstasyonu Hizmete Girdi
Mardin'in Savur ilçesinde TÜVTÜRK'ün gezici araç muayene istasyonu, çiftçilere ve diğer araç sahiplerine hizmet vererek traktörlerin periyodik muayenelerini gerçekleştiriyor.
Mardin'in Savur ilçesinde TÜVTÜRK'ün gezici araç muayene istasyonu, çiftçilere hizmet verdi.
Çiftçilerin traktörlerinin periyodik muayenelerini yaptırmaları için merkez Kaplan Mahallesi'ne kurulan istasyonda, araçlarının muayene işlemleri yapıldı.
İlçede gün boyu çalışmalarını sürdüren istasyondan diğer araç sahipleri de yararlandı.
Kaynak: AA / Mehmet Emin Kavak - Güncel