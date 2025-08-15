Mardin Savur'da Gezici Araç Muayene İstasyonu Hizmete Girdi

Mardin Savur'da Gezici Araç Muayene İstasyonu Hizmete Girdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'in Savur ilçesinde TÜVTÜRK'ün gezici araç muayene istasyonu, çiftçilere ve diğer araç sahiplerine hizmet vererek traktörlerin periyodik muayenelerini gerçekleştiriyor.

Mardin'in Savur ilçesinde TÜVTÜRK'ün gezici araç muayene istasyonu, çiftçilere hizmet verdi.

Çiftçilerin traktörlerinin periyodik muayenelerini yaptırmaları için merkez Kaplan Mahallesi'ne kurulan istasyonda, araçlarının muayene işlemleri yapıldı.

İlçede gün boyu çalışmalarını sürdüren istasyondan diğer araç sahipleri de yararlandı.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Kavak - Güncel
Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde peş peşe Özlem Çerçioğlu istifaları

Kriz büyüyor! Peş peşe Özlem Çerçioğlu istifaları
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Babasının kavga ettiğini gören küçük çocuk, fenalaşarak hayatını kaybetti

Babasının sokaktaki halini gören çocuğun kalbi dayanamadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.