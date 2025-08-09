Mardin Savur'da Çiftçilere Ekipman Desteği

Mardin'in Savur ilçesinde 350 budama makası ve 80 ilaçlama pompası dağıtıldı.

Savur Ziraat Odası Başkanı Cengiz Yıldız, çiftçilere destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

Yıldız, "Üreticilerimize yönelik destek çalışmalarımız kapsamında budama makası ve ilaçlama pompası dağıtımını gerçekleştirdik. Tarımsal üretimin güçlendirilmesi ve çiftçilerin daha modern ekipmanlarla çalışabilmesi için bu tür desteklerimiz sürecek." dedi.

Çiftçiler ise yapılan malzeme desteği için Yıldız'a teşekkür etti.