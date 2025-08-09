Mardin Savur'da Çiftçilere Ekipman Desteği

Mardin Savur'da Çiftçilere Ekipman Desteği
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'in Savur ilçesinde 350 budama makası ve 80 ilaçlama pompası çiftçilere dağıtıldı. Ziraat Odası Başkanı Cengiz Yıldız, bu desteklerin tarımsal üretimi güçlendireceğini söyledi.

Mardin'in Savur ilçesinde 350 budama makası ve 80 ilaçlama pompası dağıtıldı.

Savur Ziraat Odası Başkanı Cengiz Yıldız, çiftçilere destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

Yıldız, "Üreticilerimize yönelik destek çalışmalarımız kapsamında budama makası ve ilaçlama pompası dağıtımını gerçekleştirdik. Tarımsal üretimin güçlendirilmesi ve çiftçilerin daha modern ekipmanlarla çalışabilmesi için bu tür desteklerimiz sürecek." dedi.

Çiftçiler ise yapılan malzeme desteği için Yıldız'a teşekkür etti.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Kavak - Güncel
Market Fiyatı uygulaması artık cep telefonlarında

Ucuz ürün için market market gezmeye son! Yeni uygulama hayata geçti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Marmaray'da 1 saat arayla 2 intihar vakası

İstanbul'da korkunç sabah! 1 saat arayla 2 intihar vakası
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.