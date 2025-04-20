Mardin'in Derik İlçesinde İkinci Etap Doğalgaz Çalışmaları Başladı

Mardin'in Derik ilçesinde ikinci etap doğalgaz çalışması başladı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Yunus Emre Bayraklı, Kale Mahallesi'nde yapımına başlanan ikinci etap doğalgaz çalışmalarını inceledi, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kale Mahalle Muhtarı Engin Demir, Kaymakam Bayraklı'nın mahallelerindeki çalışmaları yerinde incelemesinden mutluluk duyduğunu belirterek, doğalgazın tüm ilçe merkezine verilmesi için gayret gösteren Kaymakam Bayraklı'ya teşekkür etti.