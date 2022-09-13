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Mardin haberi | Ömerli'de asfalt çalışması

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Mardin haberi | Ömerli'de asfalt çalışması

Mardin gelişmesine göre Mardin Büyükşehir Belediyesi, Ömerli ilçe merkezinde sıcak asfalt çalışmalarına başladı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Ömerli ilçe merkezinde sıcak asfalt çalışmalarına başladı.

Mardin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Fen İşleri Daire Başkanlığının bu yıl kentin dört bir yanında başlattığı yol çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. 10 ilçenin kırsal mahallelerine 750 kilometre sathi kaplama ile asfaltlama yapılarak programlanan çalışmaların yüzde 95'i bitirildi.

Asfalt pletinde üretilen sıcak asfalt, Ömerli ilçe merkezindeki 54. Sokak'ta serilmeye başlandı. İlçe merkezinde bulunan caddelerin tümü kısa sürede asfaltlanarak vatandaşların hizmetine sunulacak.

Ömerli ilçesinde bu yıl 50 kilometre sathi kaplama ve 20 bin metrekare kilitli parke döşeme yapılarak ilçenin yol sorunu büyük oranda çözüldü.

Kaynak: AA / Osman Öksüz - Güncel

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