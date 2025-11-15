Haberler

Mardin'de Kadının Güçlenmesi Çalıştayı Yapıldı

Mardin'de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Kadının Güçlenmesi İl Eylem Planı' çalıştayı, kadınların yaşamın her alanında daha etkin ve güçlü olması amacıyla gerçekleştirildi. Çeşitli konularda düzenlenen sunumlarla, kadın politikalarının güçlendirilmesi hedefleniyor.

Mardin'de "Kadının Güçlenmesi İl Eylem Planı" çalıştayı gerçekleştirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Artuklu Üniversitesi merkezi kampüsü konferans salonunda gerçekleştirilen çalıştayda, eğitim, sağlık, ekonomi, liderlik ve karar alma mekanizmalarına katılım, çevre ve iklim değişikliği gibi başlıklarda sunumlar yapıldı.

Çalıştayda konuşan Mardin Vali Yardımcısı Büşra Uçar Koyun, kadınların hayatın her alanında daha etkin, görünür ve güçlü bir biçimde yer alabilmesi için çalıştıklarını belirtti.

Koyun, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanlığımızın 8 Mart 2025 tarihli genelgesi ile oluşturulan Kadının Güçlenmesi İl Koordinasyon Kurulu, ilimizde kadın politikalarının yönünü belirleyen, kurumlar arası iş birliğini pekiştiren önemli bir platformdur. Bu kurulun öncülüğünde, yerelde geliştirilen çalışmaların ulusal hedeflerle buluşması, kadının sosyal, ekonomik, kültürel ve siyasal alanlarda güçlenmesini sağlamaktadır."

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Murat Karaarslan ise kadının güçlenmesine yönelik politikaların merkezi ve yerel düzeyde, bütüncül bir bakış açısıyla, etkin ve koordineli bir şekilde yürütülmesini amaçladıklarını ifade etti.

Karaarslan, "Bu yıl 6 bin 133 kadına rehberlik, 137 kadına psikososyal destek hizmeti verildi. Kadın Konukevi hizmetinden 304 kadın ve 205 çocuk faydalanmıştır. 2 bin 377 kişiye doğrudan hizmet ulaştırılmıştır. Ayrıca 293 koruyucu, 2 bin 188 önleyici olmak üzere 2 bin 481 tedbir kararı uygulanmıştır. Kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında 134 eğitim programına 5 bin 262 kişi katılmıştır. Bu durum farkındalığın sahada güçlü bir şekilde karşılık bulduğunu göstermektedir." dedi.

Mardin Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yusuf Doğan da çalıştayın, mevcut durumun analiz edilmesi kadar, uygulanabilir ve izlenebilir politikaların birlikte geliştirilmesi açısından önemli olduğunu aktardı.

Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel
