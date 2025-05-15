Mardin'de Gençlik Haftası Kapsamında Büyük Yürüyüş Düzenlendi

Mardin'de Gençlik Haftası Kapsamında Büyük Yürüyüş Düzenlendi
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Mardin'de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından her yıl kutlanan Gençlik Haftası etkinlikleri çerçevesinde 40 metrelik Türk Bayrağı ile gençlik yürüyüşü yapıldı. Tören, Hükümet Konağı önünde çelenk sunma ile başladı ve Valilik önünde devam eden yürüyüşe çok sayıda öğrenci ve sporcu katıldı.

MARDİN'de, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 40 metrelik Türk Bayrağıyla gençlik yürüyüşü düzenlendi. Her yıl 15-21 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından gençlik yürüyüşü düzenlendi. Kutlamalar, Hükümet Konağı önünde düzenlenen çelenk sunma töreniyle başladı. Törene antrenörler, sporcular, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Törenin ardından Vali Yardımcısı Büşra Uçar Koyun'un katılımıyla gençlik yürüyüşü düzenlendi. Yürüyüşe çok sayıda öğrenci, spor kulüpleri ve gönüllü gençler katıldı. 40 metre uzunluğundaki Türk bayrağının açıldığı yürüyüş, Vali Ozan Caddesi'nde yapıldı.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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