Mardin'de Bağ Evinden Hırsızlık Yapan 3 Şüpheli Tutuklandı
Mardin'in Midyat ilçesinde bağ evinden hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Mardin'in Midyat ilçesinde bağ evinden hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Valiliğin açıklamasına göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bu ay Bağlar Mahallesi'ndeki 3 bağ evinden hırsızlık yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekiplerin yaptığı çalışma sonucu 3 şüpheli yakalandı.
Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.