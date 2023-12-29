Mardin Büyükşehir Belediyesi Spor Tesislerini Yeniliyor

Mardin Büyükşehir Belediyesi, çocuk ve gençlerin sağlıklı bir yaşam sürmesine katkı sunmak amacıyla kent genelinde spor tesislerini yeniliyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, merkez Artuklu ilçesindeki Kamor Millet Bahçesinde bulunan 2 halı saha, basketbol ve tenis açık spor tesislerini bakım ve onarımdan geçirerek, yeniden hizmete sundu.

Yenileme çalışmaları kapsamında, halı sahaların zemin bakımları titizlikle gerçekleştirilirken, basketbol ve tenis sahalarındaki altyapı ve oyun ekipmanları da modern standartlara uygun hale getirildi. Bu sayede, çocuklar ve gençler spor yapma imkanına kavuşurken, tesislerin kullanım ömrü de uzatılmış oldu.

Mardin'de spor altyapısını güçlendirmeyi amaçlayan bu tür projeler, gençlerin sosyal aktivitelerle buluşmalarına olanak tanımanın yanı sıra sağlıklı yaşam alışkanlıklarını da teşvik ediyor.