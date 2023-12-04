Maraş tarhanası ve Edremit Körfezi yeşil çizik zeytinine AB coğrafi işaret tescili

TARIM ve Orman Bakanlığı, Maraş tarhanası ve Edremit Körfezi yeşil çizik zeytininin Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili aldığını açıkladı. Maraş tarhanası Türkiye'nin AB Coğrafi İşaret Tescili'ne sahip 16'ncı ürünü, Edremit Körfezi yeşil çizik zeytininin ise 17'nci ürünü oldu.

TARIM ve Orman Bakanlığı, Maraş tarhanası ve Edremit Körfezi yeşil çizik zeytininin Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili aldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 3 ay önce AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanan Maraş tarhanası ve Edremit Körfezi yeşil çizik zeytininin, itiraz süreçlerinin sona ermesinin ardından AB Coğrafi İşaret Tescili'ne hak kazandığı belirtildi. Yüksek besin değeri, bileşenleri, yapım ve farklı tüketim şekilleri bakımından özgün bir ürün olan Maraş tarhanasının, Türkiye'nin AB Coğrafi İşaret Tescili'ne sahip 16'ncı ürünü olduğu aktarıldı. AB'nin tescillediği Edremit Körfezi'ni 2'nci ürünü olan Edremit Körfezi yeşil çizik zeytininin de Türkiye'nin AB Coğrafi İşaret Tescili'ne sahip 17'nci ürünü olduğu belirtildi. Açıklamada, bölgeden daha önce de Edremit zeytinyağının AB tescili aldığı hatırlatıldı. Edremit Körfezi yeşil çizik zeytininin tatlandırmasının doğal içme suyunda yapıldığı ve hiçbir şekilde kimyasal ya da ısıl işlem uygulanmadığı kaydedildi.

AB Coğrafi İşaret Tescili için Ezine peyniri, Safranbolu safranı, Araban sarımsağı ve Aydın Memecik zeytinyağının da AB Resmi Gazetesi'nde yayımlandığı kaydedilerek, 3 aylık itiraz süreleri sonunda tescil almalarının beklendiği açıklandı.

'BEREKETLİ TOPRAKLARA BEREKET KATACAK'

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yazılı açıklama ile hem Kahramanmaraş'ın hem de Edremit Körfezi'nin AB'den 2'nci kez Coğrafi İşaret Tescili aldıklarını belirterek, "Coğrafi işaretler, Kahramanmaraş ve Edremit Körfezi'nin bereketli topraklarına bereket katacaktır. Üreticilerimiz ürünlerini korurken daha fazla kazanç elde edeceklerdir. Özellikle asrın felaketini yaşayan Kahramanmaraş'ımızın, Maraş tarhanasına tescil alması bu güzel kentimize moral olacak ve kalkınmasına katkı sağlayacaktır. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Bakan Yumaklı, coğrafi işaret sayısını artırmak için paydaş kurumlarla birlikte yoğun çaba içerisinde olduklarının altını çizerek emeği geçenlere teşekkür etti.