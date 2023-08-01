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Manyas'ta Mağaraya Düşen Dana İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

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Balıkesir'in Manyas ilçesinde otlanırken mağaraya düşen 8 aylık dana, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu mağaradan çıkarılan dana, sahibi tarafından sevinçle karşılandı.

Balıkesir'in Manyas ilçesinde otlanırken mağaraya düşen dana itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Manyas ilçesinin kırsal mahallelerinden Yayla Suludere mevkiinde diğer hayvanlarla birlikte otlarken orada bulunan 40 metre derinliğindeki mağaraya düşen 8 aylık dana için itfaiye ekipleri seferber oldu. Susurluk ile Manyas itfaiye ekipleri mağaradan danayı uzun uğraşlar sonucu kurtardı. Danasının kurtarılmasını merakla gözlerle izleyen Süleyman Ünal itfaiye ekiplerine teşekkür etti. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Balıkesir İtfaiye Güncel Haberler

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