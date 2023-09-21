Mansur Yavaş, Ego'nun Zararını Açıkadı Özel Halk Otobüsü Sahiplerini Uyardı: "Kanuna ve Sözleşmeye Aykırı Hareket Eden İşleticiler Trafikten Men...

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, “Ego’nun tümden iflasına yönelik önerge vermişler ve tarafımdan veto edilmiştir. Kanuna ve sözleşmeye aykırı hareket eden işleticiler trafikten men edilerek yasal işlem yapılacaktır. Bundan sonra da gelir desteği verilmeyecektir. Mevzuat gereği indirimli ve ücretsiz taşıma yapmayan otobüslerin plakalarının 153 hattından belediyemize bildirilmesi halinde gereken yapılacaktır” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, " Ego'nun tümden iflasına yönelik önerge vermişler ve tarafımdan veto edilmiştir. Kanuna ve sözleşmeye aykırı hareket eden işleticiler trafikten men edilerek yasal işlem yapılacaktır. Bundan sonra da gelir desteği verilmeyecektir. Mevzuat gereği indirimli ve ücretsiz taşıma yapmayan otobüslerin plakalarının 153 hattından belediyemize bildirilmesi halinde gereken yapılacaktır" dedi.

Ankara'daki Özel Halk Otobüsü sahiplerinin, zarar ettikleri gerekçesiyle ücretsiz taşıma hakkı olanları artık taşamayacaklarını açıkladı. ABB Başkanı Mansur Yavaş ise artan maliyetlere rağmen özel otobüslere destek olduklarını, Eylül 2023 ayına kadar EGO'nun zararının 3 milyar TL'yi bulduğunu açıkladı. Başkan Yavaş, ücretsiz binme hakkı olduğu halde vatandaşın özel halk otobüslerine alınmaması halinde plakaların kendilerine bildirilmesini, gereğini yapacaklarını bildirdi.

"ÖZEL TAŞIMACILIK YAPAN HALK OTOBÜSLERİNE DE DÜZENLİ DESTEK OLUNMAKTADIR"

Mansur Yavaş, X (Twitter) hesabından şunları kaydetti:

"Sevgili hemşehrilerim göreve geldiğimizden beri artan maliyetlere rağmen toplu ulaşım kullananlar Belediyemizce sübvanse edilerek ucuz taşımacılık yapmaktayız. Ego'nun artan maliyetler nedeniyle sadece 2023 Eylül ayına kadar olan zararı 3 milyar TL'ye yaklaşmaktadır. Ayrıca özel taşımacılık yapan halk otobüslerine de düzenli destek olunmaktadır.

"PLAKALARIN 153 HATTINA BİLDİRİLMESİ"

Meclisteki muhalefet üyeleri Belediye Kanunu'nun 62.maddesine aykırı olarak Ego'nun tümden iflasına yönelik önerge vermişler ve tarafımdan veto edilmiştir. Kanuna ve sözleşmeye aykırı hareket eden işleticiler trafikten men edilerek yasal işlem yapılacaktır. Bundan sonra da gelir desteği verilmeyecektir. Mevzuat gereği indirimli ve ücretsiz taşıma yapmayan otobüslerin plakalarının 153 hattından belediyemize bildirilmesi halinde gereken yapılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Belediye otobüslerini; polisler, engelliler, terör gazileri, şehit yakınları, basın mensupları ve 65 yaş üstü vatandaşlar ücretsiz olarak kullanıyor. Bunların karşılığında Aile Bakanlığı ve ABB kendilerine belli oranlarda maddi destek veriyor.