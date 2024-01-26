Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yoğun sis etkili oldu

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde sis, trafiği olumsuz etkiledi.

İlçe merkezi ve yüksek kesimlerde sabah saatlerinden itibaren yoğun sis etkili oldu.

Sis nedeniyle görüş mesafesi, 10 metreye kadar düştü. Trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Hava sıcaklığının 6 santigrat derece ölçüldüğü ilçede, sisin aralıklarla devam etmesinin beklendiği öğrenildi.