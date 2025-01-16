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Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İlhan Şen, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İlhan Şen, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı
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Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İlhan Şen, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' oylamasında çeşitli kategorilerdeki fotoğraflara oy verdi ve AA çalışanlarını tebrik etti.

Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İlhan Şen, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Tuğgeneral Şen, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, "Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Orhan Fatih Doğan'ın "Geri dönüş" fotoğrafını seçen Şen, "Haber" kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Kılavuzlar", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde ise Adsız Günebakan'ın "Armut piş" fotoğraflarına oy verdi.

İlhan Şen, tercihini "Günlük Hayat" kategorisinde Ahmet Okatalı'nın çektiği "Görkemli gece", "Spor" kategorisinde ise Hakan Akgün'ün, "Kartallar" fotoğrafından yana kullandı.

Oyalamaya ilk kez katıldığını vurgulayan Şen, fotoğrafları çeken AA çalışanlarını tebrik ederek, başarı diledi.

Kaynak: AA / Ahmet Bayram - Güncel
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