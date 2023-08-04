Manisa'da yolcu otobüsü tıra çarptı: 3 yaralı
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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, yolcu otobüsünün tıra arkadan çarptığı kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, yolcu otobüsünün tıra arkadan çarptığı kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
İzmir Ankara kara yolu Turgutlu Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında F.Ö.Ö'nün kullandığı 06 CTY 424 plakalı yolcu otobüsü, önünde seyir halinde olan İ.K. yönetimindeki 27 P 9671 plakalı tıra çarptı.
Kazada, otobüsteki yolculardan A.Z.K. (17), S.F.K. (20) ile A.Y. (52) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan A.Y, itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarıldı.
Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.
Otobüs şoförü F.Ö.Ö, ifadesi alınması için emniyete götürüldü.
Öte yandan kaza sonrası yolcular, bölgeye gelen başka bir otobüsle yolculuklarına devam etti.