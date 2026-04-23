Manisa'da tekstil fabrikası çalışanlarından maaş eylemi

Manisa'nın Akhisar ilçesindeki bir tekstil fabrikasında çalışan işçiler, maaşlarının geç ve eksik ödendiği gerekçesiyle eylem yaptı.

DİSK'e bağlı Tekstil-İş Sendikası'ndan yapılan açıklamaya göre, fabrikanın önünde bir araya gelen bir grup işçi, maaşlarının eksik ve gecikmeli ödendiğini, bazı çalışanların da haksız yere işten çıkarıldığını öne sürdü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DİSK Tekstil-İş Sendikası Genel Başkan Danışmanı Bahadır Derin, işçilerin maaş ve sendikal talepler nedeniyle oluşan mağduriyetlerin fabrika yönetimince giderilmesini istedi.

Derin, "İşçilerin maaşları gecikmeli ve parça parça ödeniyor. Kalan tutara ilişkin net bir bilgilendirme yapılmadığı yönünde şikayetler alıyoruz. Sendikal süreç sonrasında bazı çalışanlar üzerinde baskı olduğu yönünde iddialar var. Maaşların düzenli ödenmesi, sendikal haklara saygı gösterilmesi ve işçilere yönelik baskıların sona ermesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.