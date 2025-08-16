Manisa'da Sultani Çekirdeksiz Üzüm Hasadı ve Kurutma Süreci Başladı

Manisa'da Sultani Çekirdeksiz Üzüm Hasadı ve Kurutma Süreci Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Gediz Nehri Havzası'nda Sultani çekirdeksiz üzüm hasadı ve kurutma işlemleri başladı. Tarım işçileri, zorlu hava koşullarında üzümleri toplayarak, özel bir karışım ile yıkayıp kurutmakta. Üzümlerin büyük bir kısmı dış pazara sunulacak.

Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Gediz Nehri Havzası'ndaki Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, Sultani çekirdeksiz üzümün hem hasat hem de kurutma mesaisi başladı.

İzmir'in Menemen ilçesinden Manisa'nın Sarıgöl ilçesine kadar uzanan havzada Antik Dönem'den bu yana yetiştirilen üzümün kendine özgü yeşilden kahverengiye dönüştüğü kurutma süreci başladı.

Gün doğumunda hasada başlayan tarım işçilerinin asmalardan kestiği üzümler, traktörlerle sergi alanlarına götürülüyor.

Üzümler burada daha parlak görünmesi ve güneşin yakıcı ışınlarından korunması için su, zeytinyağı ve "posata" adı verilen potasyum karbonat karışımıyla yıkanıyor.

Sergi alanlarında yaklaşık 10 gün bekletilen üzümler kurutularak yeşilden kahverengine dönüşüyor.

Yağmura ve çevresel etkenlere karşı nöbet tutularak kurutulan üzüm daha sonra satılmak üzere işletmelere gönderiliyor.

Gediz Nehri Havzası'ndaki yaklaşık 1 milyon dekar bağda yetiştirilen Sultani çekirdeksiz üzümün büyük bölümü kurutulduktan sonra dış pazarda satışa sunuluyor.

Üreticilerden Burcu Sever Özgenç, AA muhabirine, üzüm hasadının yoğun emek istediğini belirtti.

Hasat dönemi mesailerinin saat 05.30 sularında başladığını ve saat 14.00'da sona erdiğini anlatan Özgenç, "40 derece havada üzüm kesme çalışmalarımız devam ediyor. Bu yıl dolu ve don hasarı nedeniyle üzümde verimi oldukça düşük. Üreticiler olarak biz elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Üzümler tamamen insan emeğinin gücüyle toplanıyor." diye konuştu.

Mevsimlik tarım işçisi Ramazan Başkurt da, Mardin'den buraya ekmek parası kazanmak için geldiğini ve 1 ay boyunca üzüm hasadında çalışacağını kaydetti.

Kaynak: AA / Kamil Tekmen - Güncel
Trump-Putin zirvesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Alaska zirvesine ilk yorum
Mansur Yavaş'tan AK Parti saflarına geçeceği iddialarına yanıt

Mansur Yavaş'tan CHP seçmenini rahatlatan sözler
Putin, Trump'a Donetsk bölgesi karşılığında 2 cepheyi dondurmayı teklif etti

İşte zirvenin perde arkası! Putin yumuşadı, direttiği tek konu var
Uçak yola çıkıyor! Fenerbahçe'de anlaşma tamam

Uçak yola çıkıyor! Fenerbahçe'de anlaşma tamam
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Öldüresiye dövülen kadının sözleri mahkeme heyetini bile şaşırttı

Öldüresiye dövülen kadının sözleri mahkeme heyetini bile şaşırttı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.