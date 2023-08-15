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Manisa'da Otomobil Çarpışması: 3 Kişi Yaralandı

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Manisa'nın Demirci ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 3 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.

Manisa'nın Demirci ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Recai Kayapınar'ın kullandığı 09 NU 986 plakalı otomobil ile Ahmet Yenitürk yönetimindeki 54 AGP 999 plakalı otomobil, Demirci - Simav kara yolu Selendi kavşağında çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler ile Muhammet Yenitürk Demirci Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Nurullah Kalay - Güncel

Selendi Demirci Manisa Güncel Haberler

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