Manisa'da Otomobil Çarpışması: 3 Kişi Yaralandı
Güncel Haberler
Manisa'nın Demirci ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 3 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.
Manisa'nın Demirci ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Recai Kayapınar'ın kullandığı 09 NU 986 plakalı otomobil ile Ahmet Yenitürk yönetimindeki 54 AGP 999 plakalı otomobil, Demirci - Simav kara yolu Selendi kavşağında çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler ile Muhammet Yenitürk Demirci Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Nurullah Kalay - Güncel