Nif Çayı taştı, Gediz Ovası su altında kaldı

Manisa'nın Turgutlu, Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerinden geçen Nif Çayı, sağanak sonrası taştı. Taşkın sonucu Gediz Ovası'ndaki üzüm bağları su altında kaldı, çiftçiler bağlarına ulaşmakta zorluk çekti.

MANİSA'nın Turgutlu, Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerinden geçerek İzmir Körfezi'ne dökülen Nif Çayı, sağanak sonrası sel suları nedeniyle taştı. Taşkın sonucu Gediz Ovası'ndaki binlerce hektar üzüm bağı su altında kaldı.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinden doğup Manisa'nın Turgutlu, Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerinden geçerek İzmir Körfezi'ne dökülen Nif Çayı, dün gece başlayıp sabaha kadar aralıksız süren sağanak nedeniyle taştı. Şehzadeler ilçesi Karaoğlanlı ile Aşağıçobanisa mahallelerinde geniş tarım arazileri suyla doldu. Özellikle üzüm bağlarının zarar gördüğü bölgede çiftçiler sabah saatlerinde bağlarına ulaşmakta güçlük çekti. Taşkın nedeniyle bazı köy yollarında ulaşım kontrollü olarak sağlanırken, su seviyesinin yükseldiği noktalarda sürücüler, araçlarıyla güçlükle ilerledi. Yere yakın otomobillerin sürücüleri ise ilerleyemeyince geri dönmek zorunda kaldı. Taşkının oluşturduğu manzara havadan ve karadan görüntülendi.

Hacı Haliller Mahallesi'ne gitmek isteyen ve fakat taşan suyun yolu kapatmasıyla geri dönmek zorunda kalan Yasin Akay, "Hacı Haliller Mahallesi'ne gidecektim, geçemedim. Hamzabeyli ve Gümülceli mahallelerinde de yol kapalı. O nedenle dönmek zorunda kadım" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
