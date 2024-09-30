Üye Girişi
Haberler

Manisa'da Motosiklet Kazası: Bir Genç Hayatını Kaybetti

Manisa'da Motosiklet Kazası: Bir Genç Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Salihli ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 16 yaşındaki Alican Elalmış hayatını kaybetti, sürücü Ö.C. ağır yaralandı. Kaza sonrası otomobil sürücüsü gözaltına alındı, soruşturma devam ediyor.

MANİSA'nın Salihli ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü Ö.C. (18) yaralanırken, arkasında bulunan Alican Elalmış (16) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 14.00 sıralarında İzmir-Ankara karayolu Karaoğlanlı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Salihli'den Ankara yönüne giden B.G. (23) yönetimindeki 35 BZG 208 plakalı otomobil, aynı yöne giden Ö.C. (18) yönetimindeki 45 AFP 110 plakalı motosiklete çarptı. Kask takmadıkları belirlenen ve çarpmanın şiddetiyle savrulan sürücüsü Ö.C. ile arkasındaki Alican Elalmış ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İki yaralı Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Elalmış, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ö.C.'nin ise tedavisini sürdüğü bildirildi. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü B.G., polisteki ifadesini ardından serbest bırakıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yerel Haberler Motosiklet Güvenlik Otomobil 3-sayfa Salihli Manisa Güncel Spor Kaza

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine sonrası kritik çağrı: İsrail'in durdurulması için BMGK güç kullanmalı

Erdoğan'dan Kabine sonrası İsrail çıkışı! BM'ye yaptığı çağrı bu sefer farklı

 Netanyahu'dan İran'a çarpıcı mesaj: Düşündüğünüzden çok daha yakın

Netanyahu'dan İran'a mesaj: Düşündüğünüzden çok daha yakın

 Kendisi de her şeyin farkında! Narin'in babası, ailesini tamamen silmiş

Narin'in babası, ailesini tamamen hayatından çıkarmış
İsrail toplantısında bir fotoğraf dikkatlerden kaçmadı! Sinvar'ın resmine 'soru işareti' koydular

İsraillilerin toplantısından paylaşılan fotoğraf çok şey anlatıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çeçen Adası nerede? Çeçen Adas değeri ne kadar, satılık mı? Bein Sports 1-2-3-4 CANLI izle! (ŞİFRESİZ LİNK) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Bein Sports CANLI izle! (KAYSERİSPOR-BEŞİKTAŞ) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki Muhammed Bin Selman Filistin hakkında ne dedi? Gazze açıklaması Kayserispor Beşiktaş hangi kanalda? Kayserispor Beşiktaş maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir? Rigas FS (RFS) Galatasaray muhtemel 11'ler belli oldu mu, kadroda kimler var? Kocaelispor Şanlıurfaspor maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Kocaeli Şanlıurfa maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Fatih Karagümrük İstanbulspor maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Karagümrük İstanbulspor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Twente Fenerbahçe muhtemel 11'leri belli oldu mu, kadroda kimler var? Osimhen MR sonucu ne oldu? Osimhen Rigas RFS maçında oynayacak mı?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });