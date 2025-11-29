Haberler

Manisa'da Kula-Alaşehir Karayolu Yenileme Projesinin İhalesi 2025'te

Güncelleme:
Manisa'da Kula-Alaşehir kara yolunun yenilenmesi için ihale tarihi 26 Aralık 2025 olarak belirlendi. AK Parti ve MHP ilçe teşkilatları yol üzerinde incelemelerde bulunarak projenin detaylarını aktardı.

MANİSA'nın Kula- Alaşehir kara yolu yenileme projesinde ihale tarihinin 26 Aralık 2025 olarak açıklanmasının ardından AK Parti ve MHP ilçe teşkilatları güzergahta incelemelerde bulundu.

Manisa'da Kula- Alaşehir Karayolu'nun yenilenmesine yönelik hazırlanan projede ihale tarihi 26 Aralık 2025 olarak duyuruldu. Günlük 1.781 aracın kullandığı ve yüzde 7 ağır taşıt trafiğine sahip güzergahta yapılacak çalışmalar için ilçe teşkilatları yol üzerinde inceleme yaptı. AK Parti ve MHP ilçe başkanları, saha gezisinin ardından süreçle ilgili açıklamalarda bulundu.

AK Parti Kula İlçe Başkanı Nejat Gülmez, yapılan ziyaret sırasında proje sürecinin takip edildiğini belirterek, 26 Aralık'ta ihalenin gerçekleştirileceğini söyledi. Gülmez, güzergahın standartlarının yükseltilmesinin hedeflendiğini belirtip, "Özellikle bu konuyu yakından takip eden Kulalı hemşehrimiz önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanımız İzmir Milletvekilimiz Sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na da buradan saygılarımızı sunuyoruz, teşekkürlerimizi iletiyoruz. Sayın vekillerimiz Murat Baybatur, Mücahit Arınç, Bahadır Yenişehirlioğlu ve diğer vekillerimize de buradan teşekkürlerimizi sunuyoruz. İl Başkanımız Süleyman Turgut da dahil herkese teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

AK Parti Alaşehir İlçe Başkanı Fedai Kozan ise projenin takibine ilişkin bilgi vererek, ilçe teşkilatlarının proje sürecinde girişimlerde bulunduğunu aktardı. Kozan, yenileme çalışmasının Alaşehir ve Kula arasındaki ulaşımda iyileşme sağlayacağını dile getirerek, "Bu proje her iki ilçenin de ekonomik olarak sosyal olarak daha da birbirine yakınlaşmasını sağlayacak. Her iki ilçe için de tarihi bir proje olacak. Her iki ilçemize de hayırlı olsun" diye konuştu.

MHP Kula İlçe Başkanı Nazım Baytok da yolun ilçe ulaşımı açısından önem taşıdığını dile getirerek, ihalenin tamamlanmasının ardından çalışmaların başlamasını beklediklerini belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
