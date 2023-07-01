Manisa'da Kaybolan 50 Bin Lira Değerindeki Altın ve Para Sahibine Teslim Edildi

Manisa'nın Demirci ilçesinde bir markette bulunan 50 bin lira değerindeki altın ve para, zabıta ekipleri tarafından sahibine teslim edildi. Markette çalışan bir kasiyer tarafından bulunan çanta, içindeki değerli eşyalarla birlikte Demirci Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne teslim edildi. Çantasını unutan kişi ise kısa süre sonra markete gelerek çantasını geri aldı.

Manisa'nın Demirci ilçesinde, markette bulunan yaklaşık 50 bin lira değerindeki altın ve para, zabıta ekiplerince sahibine teslim edildi.

Beyazıt Mahallesi'ndeki markette kasiyer olarak çalışan bir kişi, markette bir çanta buldu.

Kasiyer, içinde altın ve para olduğunu gören çantayı Demirci Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne ekiplerine verdi.

Bir süre sonra mahallede ikamet eden bir kişi markete gelerek, çantasını unuttuğunu belirtti.

Ekipler, yaklaşık 50 bin lira değerinde altın ve paranın olduğu çantayı sahibine teslim etti.