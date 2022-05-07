Manisa'da jandarma, öğrencilere trafik kurallarını uygulamalı anlattı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Manisa'da jandarma, öğrencilere trafik kurallarını uygulamalı anlattı

AA - Yusuf Böyük - Güncel
 - Güncelleme:
Manisa'da jandarma, öğrencilere trafik kurallarını uygulamalı anlattı

Manisa'da jandarma ekipleri, Trafik Haftası kapsamında öğrencilere trafik kurallarını uygulamalı bir şekilde anlattı.

Manisa'da jandarma ekipleri, Trafik Haftası kapsamında öğrencilere trafik kurallarını uygulamalı bir şekilde anlattı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Gediz Ortaokulu bahçesinde düzenlenen etkinlikte, jandarma ekiplerince emniyet kemerinin önemi ve trafik kuralları hakkında bilgiler verildi. Öğrencilerin merak ettiği sorular da cevaplandırıldı.

Öğrencilere narkotik köpeği Arya ile bir gösteri yapıldı. Etkinlikte Türk Kızılay Manisa Şubesi tarafından öğrencilere temel ilk yardım eğitimi verildi.

Etkinlik sonunda, Türk Kızılay Manisa Şubesi ve Jandarma ekiplerince öğrencilere yapboz ve boyama kitabı dağıtıldı.

Sarıgöl ilçesinde de İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen etkinlikte vatandaşlara ve sürücülere trafik kurallarına uyulması konusunda bilgiler verildi.

AA / Yusuf Böyük - Güncel

Trafik Haftası, Hisarcık, Jandarma, Manisa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title