Manisa'da fuhuş operasyonu: 2 şüpheliden 1'i tutuklandı
Manisa'nın Salihli ilçesinde gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden biri tutuklanırken, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yabancı uyruklu 3 kadın ise sınır dışı edildi.
Manisa'nın Salihli ilçesinde, fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yabancı kadınların fuhşa zorlandığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Belirlenen iki eve düzenlenen eş zamanlı operasyonda, kadınları fuhşa zorladıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden T.K. (59) tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Yabancı uyruklu 3 kadının, işlemlerinin ardından sınır dışı edildiği öğrenildi.