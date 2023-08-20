Manisa'da eşi tarafından vurulan kadın yaralandı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, eşi tarafından silahla vurulan kadın yaralandı.

Bayındırlık Mahallesi 1902 Sokak'taki bir bağ evinde, Erhan Ö. ile eşi Songül Ö. arasında henüz öğrenilemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Erhan Ö, eşini tabancayla yaraladı.

İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Songül Ö, ambulansla Manisa Celal Bayar Üniversite Hastanesine kaldırdı.

Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.