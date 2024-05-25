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Manisa'da Dolu Hasarı: Çiftçiler Çaresiz

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Manisa genelinde etkili olan dolu yağışı sonrasında Ahmetli ve Turgutlu ilçelerinde üzüm bağları, şeftali, kiraz ve erik bahçeleri zarar gördü. Çiftçiler, dolunun ürünlerine verdiği hasar sonrasında çaresiz kaldı. CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen'e dert yanan bir çiftçi, dolu hasarı sonrası içinde bulunduğu durumu, 'Köyde 50 haneysek içinden bir tane borçsuz hane çıkartamazsın. ya gübreye borçludur ya tohuma borçludur. Banka zaten kader ortağımız' sözleriyle anlattı.

ANKARA - Manisa genelinde etkili olan dolu yağışı sonrasında Ahmetli ve Turgutlu ilçelerinde üzüm bağları, şeftali, kiraz ve erik bahçeleri zarar gördü. Çiftçiler, dolunun ürünlerine verdiği hasar sonrasında çaresiz kaldı. CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen'e dert yanan bir çiftçi, dolu hasarı sonrası içinde bulunduğu durumu, "Köyde 50 haneysek içinden bir tane borçsuz hane çıkartamazsın. ya gübreye borçludur ya tohuma borçludur. Banka zaten kader ortağımız" sözleriyle anlattı. Borçlarını emekli maaşından ödemeye çalışacağını söyleyen üretici ise, "Ondan sonra 5 ekmeği 4'e düşüreceğim tasarruf yoluna bakacağım" diye anlattı.

Manisa genelinde etkili olan dolu yağışı sonrasında Ahmetli ve Turgutlu ilçelerinde üzüm bağları, şeftali, kiraz ve erik bahçeleri zarar gördü. CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, tarlaları zarar gören üreticilerin sorunlarını dinledi. Girdi maliyetleri altında ezilen, yüksek maliyet nedeniyle ürünlerine sigorta yaptıramayan çiftçiler; dolunun ürünlerine verdiği hasar sonrasında çaresiz kaldığını belirtti.

" Köyde 50 haneysek içinden bir tane borçsuz hane çıkartamazsın"

Başevirgen'e dert yanan kiraz üreticisi, dolu hasarı sonrasında 2 ton kiraz aldığı bahçesinde yüzde 90 hasar oluştuğunu, yüksek girdi maliyetlerinden dolayı sigorta da yaptıramadığını söyledi. Dolu hasarı olmasaydı 10-15 gün içinde kiraz hasadının yapılacağını söyleyen bir diğer çiftçi ise "Çiftçinin yapıp ettiği karnının tokluğuna, çalışanların sadece emeğini koysan yine işin içinden çıkılmıyor. Köyde 50 haneysek içinden bir tane borçsuz hane çıkartamazsın. ya gübreye borçludur ya tohuma borçludur. Banka zaten kader ortağımız" dedi.

"Devlet tasarruf diyor ama oradan yola çıksa buralara 6 ayda gelir mi?"

Doludan nedeniyle kayısı bahçelerinin de yüzde 80 oranında zarar gördüğüne dikkat çeken Başevirgen, üreticiye borçlarını nasıl ödeyeceğini sordu. Üretici, Başevirgen'e, "Borçları emekli maaşından ufak ufak ödeyeceğiz. Ondan sonra 5 ekmeği 4'e düşüreceğim tasarruf yoluna bakacağım. Devlet tasarruf yapalım diyor ama oradan tasarruf yola çıksa buralara 6 ayda gelir mi bilmem" yanıtını verdi.

"Üreticiyim beş lira kazanmıyorum, markete gidiyorum erik 80 lira"

Bir diğer erik üreticisi ise Başevirgen aracılığıyla Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e seslendi. Maliyetlerden şikayet eden çiftçi, "İşçiyi tarlaya soktuk, kovadan poşete eriği dökmenin maliyeti 15 lira. Şu anda erik halde 8 lira, bu işin içinden nasıl çıkacağız? Bugün 17 kişi geldi 2 ton erik topladı. 2 ton erik 8 liradan 16 bin lira, işçinin parası 800 liradan 15 bin 400 lira yapıyor. Bu hesabın içinde nakliye yok, ailemin çalışması yok. Sadece işçinin bana maliyeti 15 bin 600, ben 14 bin lira para alıyorum. Bu ülkede üretici olmayacaksın, ben onu anladım. Ben üreticiyim 5 lira para kazanmıyorum, markete gidiyorum erik 80 lira" diye konuştu.

Kaynak: ANKA / Güncel

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