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Manavgat'ta Turizm Güvenliği İçin Toplantı Düzenlendi

Manavgat'ta Turizm Güvenliği İçin Toplantı Düzenlendi
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde, tur tekneleri ve su sporları işletmeleri için güvenlik önlemlerinin ele alındığı bir toplantı gerçekleştirildi. Manavgat Kaymakamlığı, Liman Başkanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı işbirliğiyle yapılan toplantıda, sezon öncesi alınması gereken önlemler ve prosedürler tartışıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, günübirlik tur tekneleri ile su üstü ve su altı sporları alanında faaliyet gösteren işletmelere yönelik güvenlik toplantısı düzenlendi.

Manavgat Kaymakamlığı koordinesinde, Manavgat Liman Başkanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Turizm Danışma Bürosu işbirliğiyle gerçekleştirilen toplantıda, turizm sezonun başladığı bu günlerde alınması gereken güvenlik önlemleri, yasal düzenlemeler ve çevresel hassasiyetler ele alındı.

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Otogar Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya, bölgede faaliyet gösteren tur tekneleri işletmecileri, su sporları temsilcileri, kaptanlar, sektör çalışanları ile ilgili kurum temsilcileri katıldı.

Manavgat Liman Başkanı Ramazan Ertaş, Sahil Güvenlik Komutanı SG. Asb. Üçvş. Samet Nuri Yılmaz ve Turizm Danışma Büro Sorumlusu Mehmet Aysan tarafından işletmelerin uyması gereken kurallar, denetimlerde dikkat edilecek hususlar ve acil durumlarda izlenmesi gereken prosedürler aktarıldı.

MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, toplantının sektör açısından verimli geçtiğini belirterek, "Başarılı, güvenli ve kazasız bir sezon temenni ediyoruz. MATSO olarak kamu kurumları ve üyelerimiz arasında köprü görevi görmeye devam edeceğiz." dedi.

Toplantının sonunda sektör temsilcileri, yaşadıkları sorunları ve taleplerini yetkililere aktardı.

Kaynak: AA / Mustafa Taş - Güncel
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