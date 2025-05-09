Manavgat'ta Topraksız Tarımda Çilek Yetiştiriciliği Eğitimi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) tarafından "Topraksız Tarımda Çilek Yetiştiriciliği" konulu bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, Manavgat tarımının son yıllarda önemli gelişmeler kaydettiğini belirterek, bu gelişimin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla eğitim ve bilgilendirme çalışmaları yürüttüklerini söyledi.

Toplantıya konuşmacı olarak katılan Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nafiye Ünal, topraksız tarımın temel prensipleri ile çilek üretimindeki avantajları hakkında sunum yaptı.

Manavgat'ın iklimi, seracılık altyapısı ve üretici profiliyle çilek üretiminde yüksek potansiyele sahip olduğunu belirten Ünal, ilçede çilek üretiminin son 5 yılda arttığını söyledi.

Topraksız tarımın verim ve kalite açısından geleneksel tarıma göre önemli avantajlar sunduğunu vurgulayan Ünal, sistem tasarımı, otomasyon, sulama ve gübreleme yönetimi gibi teknik konularda da bilgi verdi.

Toplantı, üreticilerin sorularının yanıtlanmasıyla sona erdi.