Manavgat'ta tersanedeki teknede çıkan yangın söndürüldü
Antalya'nın Manavgat ilçesindeki bir tersanede çıkan yangın sonucu gulet tipi bir gezi teknesi büyük hasar gördü. Yangın, ihbar üzerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde tersanedeki teknede çıkan yangın hasara neden oldu.
Örnek Mahallesi Kum mevkisindeki tersanede bulunan gulet tipi gezi teknesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülen yangında, büyük çapta hasar oluşan tekne kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / Mustafa Karabıyık