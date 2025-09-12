Manavgat Belediyesi'nde Rüşvet ve Yolsuzluk Soruşturmasında 3 Kilo Altın ve Yüklü Miktarda Para Ele Geçirildi

ANTALYA'nın Manavgat Belediyesi'ne yönelik rüşvet, yolsuzluk ve zimmete para geçirme iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Niyazi Nefi Kara'nın talimatıyla alınan rüşvet paralarının saklandığı zirai depoda arama yapıldı. Aramada 3 kilo külçe altın, 500 bin avro ve 153 bin 160 dolar ele geçirildi.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın rüşvet, yolsuzluk ve zimmete para geçirme iddiaları üzerine başlattığı soruşturma kapsamında Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara tutuklandı. Aynı soruşturma kapsamında tutuklanan Kara'nın yeğeni Hüseyin Cem Gül'ün Cumhuriyet Başsavcılığı'nda ek ifadesi alındı. Gül'ün ifadesinde, alınan rüşvet paralarının bir kısmını dayısının talimatıyla yine onun arkadaşı A.D.K.'ye teslim ettiğini beyan ettiği öğrenildi. Bunun üzerine gözaltına alınan A.D.K.'nin, parayı Kara'nın talimatıyla Hüseyin Cem Gül'den alıp zirai depoda sakladığını beyan etmesi üzerine Cumhuriyet savcısı huzurunda dün yer gösterme ve arama işlemi yapıldı. Zirai depoda yapılan aramada 3 kilo külçe altın, 500 bin avro ve 153 bin 160 dolar ele geçirildi.